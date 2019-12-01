Cae grupo de jóvenes que pretendían colocar mensajes amenazantes en Tijuana; llevaban consigo arma de grueso calibre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 17:10:30

Tijuana, Baja California, 3 de septiembre del 2025.- Cuatro jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos en Tijuana, Baja California, luego de ser sorprendidos con un fusil de asalto y cartulinas con mensajes de amenazas que pretendían colocar en la colonia Cañada Verde, una de las zonas con mayor incidencia de violencia en la delegación Sánchez Taboada.

Los agentes de la Policía Municipal detectaron un vehículo Ford Taurus color café estacionado en sentido contrario y, al acercarse, descubrieron que los ocupantes portaban un fusil calibre .223. En el interior también localizaron tres cartulinas con leyendas intimidatorias y cinco cartuchos útiles.

Los detenidos fueron identificados como Kevin Jesús “N”, de 24 años y originario de Guerrero; César Ramón “N”, de 19; Kevin Osvaldo “N”, de 22; y Juan Carlos “N”, de 16, los tres últimos originarios de Tijuana. Según los reportes, los jóvenes habían escrito recientemente los mensajes que planeaban colocar en distintos inmuebles de la zona.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el grupo pretendía dejar las cartulinas como advertencia a habitantes de la colonia, e incluso disparar contra algunos de ellos antes de colocar los mensajes.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.