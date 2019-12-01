Muere joven tras accidentarse con su moto en Taretan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 17:53:05

Taretan, Michoacán, a 3 de agosto de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta en que viajaba, un joven de 17 años perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en las inmediaciones de Las Granjas, se había registrado un accidente vehicular

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un joven sin vida y cerca de él la motocicleta que conducía, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.