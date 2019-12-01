Muere joven tras accidentarse con su moto en Taretan, Michoacán 

Muere joven tras accidentarse con su moto en Taretan, Michoacán 
Muere joven tras accidentarse con su moto en Taretan, Michoacán 
Muere joven tras accidentarse con su moto en Taretan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 17:53:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Taretan, Michoacán, a 3 de agosto de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta en que viajaba, un joven de 17 años perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en las inmediaciones de Las Granjas, se había registrado un accidente vehicular

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un joven sin vida y cerca de él la motocicleta que conducía, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Destituyen a tres funcionarios de la Fiscalía Querétaro por negligencia en caso de Esmeralda
Abandonan cuerpo desmembrado en el libramiento sur de Irapuato
Sujeto que agredió sexualmente a su compañera menor de edad dentro del mismo negocio, fue detenido en Nuevo León
Balacera y bloqueos en Matamoros ponen en alerta a la ciudadanía; piden no salir de casa en redes sociales
Más información de la categoria
Destituyen a tres funcionarios de la Fiscalía Querétaro por negligencia en caso de Esmeralda
Balacera y bloqueos en Matamoros ponen en alerta a la ciudadanía; piden no salir de casa en redes sociales
Hallan restos humanos en Jiménez, Michoacán; vecinos reportaban olor nauseabundo en el lugar
Cae grupo de jóvenes que pretendían colocar mensajes amenazantes en Tijuana; llevaban consigo arma de grueso calibre
Comentarios