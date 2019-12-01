Sonora en alarma por arribo del huracán ‘Lorena’; activa alertas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 16:24:47

Hermosillo, Sonora, 3 de septiembre del 2025.- El Gobierno de Sonora se mantiene en alerta por el arribo del huracán ‘Lorena’, el cual se aproxima de manera rápida desde el estado de Baja California Sur.

Por recomendación de Protección Civil, la Secretaría de Educación y Cultura determinó suspender clases en los 72 municipios que conforman Sonora, situación que aplicó tanto para escuelas públicas como particulares de todos los niveles educativos.

Las actividades escolares permanecerán suspendidas en la entidad a partir del turno vespertino de este miércoles 3 de septiembre y hasta el viernes 5 de septiembre, ante las amenazas que representa el fenómeno meteorológico.

Ante el arribo de ‘Lorena’, Protección Civil de Sonora emitió las siguientes recomendaciones:

- No cruzar ríos, arroyos ni encharcamientos.

- En caso de tormenta buscar un lugar seguro y esperar a que pase la inundación.

- Al conducir, mantener distancia y evitar zonas montañosas.

- Mantenerse alerta del clima.

- Seguir las indicaciones de autoridades.

Cabe destacar que se espera que ‘Lorena‘ se fortalezca a huracán de categoría 2 en las próximas horas y posteriormente se degrade hasta ser ciclón post-tropical, cuando se ubique en tierra a 215 km al este-noreste de Puerto Libertad, Sonora.