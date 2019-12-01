Abandonan cuerpo desmembrado en el libramiento sur de Irapuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 18:16:08

Irapuato, Guanajuato, a 3 de septiembre de 2025.- Debido a las condiciones en que fue localizado, un cuerpo desmembrado envuelto en cobijas y abandonado junto a una caja de plástico permanece sin identificar, y hasta el momento se desconoce el sexo de la víctima.

El hallazgo ocurrió la mañana de este miércoles en el libramiento sur de la ciudad, a la altura de la colonia Ucopi, en el sentido hacia Salamanca. Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de los restos, lo que derivó en una inmediata movilización policial.

Elementos de la Policía Municipal, apoyados por fuerzas federales, acordonaron el área y cerraron parcialmente la circulación para permitir el trabajo de los peritos, situación que generó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona.

Agentes de Investigación Criminal y especialistas forenses de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y trasladaron los restos al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia legal.

El caso quedó bajo investigación de la Unidad Especializada en Homicidios Regional B, mientras continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.