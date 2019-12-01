Sujeto que agredió sexualmente a su compañera menor de edad dentro del mismo negocio, fue detenido en Nuevo León

Guadalupe, Nuevo León, a 3 de agosto de 2025.- El día de ayer, una adolescente de 16 años de edad, trabajadora de una carnicería ubicada en la colonia Santa Cruz, en Guadalupe, Nuevo León, denunció a un compañero asegurando que este, realizó tocamientos indebidos durante su jornada laboral en el establecimiento.

El día de hoy, autoridades locales indicaron que fue detenido el sujeto, identificado como Sergio Faustino, de 31 años de edad, siendo trasladado ante el Ministerio Público.

Sobre los hechos la víctima indicó que, el ataque que recibió fue el día de ayer, martes 2 de septiembre, del año en curso, indicando que ella estaba trabajando por la tarde en la carnicería, cuando el compañero aprovecho y en contra de su voluntad, realizó tocamientos indebidos,

Hechos por los cuales el día de hoy, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe acudieron al local, tratando de encontrar al sospechoso, mismo que fue localizado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, además, indicaron que seguirán con las indagatorias correspondientes para así determinar la situación jurídica del detenido, el cual, enfrentará un proceso penal, que podría derivar en sanciones severas.