Yankel Benítez, enfocado en proyecto político de Alfonso Martínez

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 20:25:12

Morelia, Michoacán, a 16 de abril del 2026.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, aseguró que su prioridad es trabajar en lo que resulte más conveniente para el proyecto político del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, esto luego de que el edil fuera nombrado Coordinador del Cambio y Defensa de la Familia en Michoacán por el Partido Acción Nacional (PAN).

En entrevista, el funcionario municipal subrayó que se mantiene concentrado en esa encomienda, sin que ello implique descuidar las responsabilidades institucionales. Afirmó que el gobierno municipal continuará operando con normalidad.

En ese sentido, recalcó que la participación del alcalde en actividades político-partidistas se realiza dentro del marco legal pues se trata de un derecho ciudadano que no limita el funcionamiento del Ayuntamiento.

Cuestionado sobre la posibilidad de quedar al frente del municipio en caso de una eventual licencia del edil, Yankel Benítez evitó adelantarse a escenarios, pues indicó que, de presentarse esa situación, se actuará conforme a lo que establece la ley.