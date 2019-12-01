Yankel Benítez emite recomendaciones para conducir con responsabilidad en esta temporada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 14:06:50

Morelia, Michoacán, a 08 de diciembre de 2025.- Ante el incremento histórico de accidentes viales durante el mes de diciembre, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, emitió un mensaje dirigido a la ciudadanía, para reforzar la importancia de conducir con responsabilidad y conciencia en esta temporada.

El responsable de la política interna municipal recordó que diciembre es uno de los meses con mayor número de incidentes, debido a la prisa por las compras y compromisos, al consumo de alcohol y a las distracciones al volante, principalmente por el uso del celular.

“Cada choque, cada volcadura, representa sueños truncados, familias rotas o una silla vacía en la cena navideña”, advirtió Benítez Silva.

Benítez llamó a las y los morelianos a asumir su papel para evitar tragedias y cerrar el año sin pérdidas que lamentar, “queremos dejar un mensaje fuerte y claro: conduce con responsabilidad, conduce con conciencia, conduce con vida, porque de esta forma cuidas de ti, de tu familia y de tu ciudad”, enfatizó.

De esta forma, el Gobierno de Morelia invita a extremar precauciones, evitar el uso del celular, no manejar bajo los efectos del alcohol y respetar los límites de velocidad, para que todas las familias puedan disfrutar unas fiestas decembrinas seguras, y que nuestra ciudad siga siendo el mejor lugar para vivir.