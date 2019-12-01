Yankel Benítez dialoga con vecinos de las Colonias Unidas del Sur

Morelia, Michoacán, a 22 de octubre de 2025.- En un encuentro de diálogo abierto y respetuoso, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, atendió a vecinas y vecinos de las Colonias Unidas del Sur, quienes solicitaron información sobre la transición del servicio de agua potable, tras la extinción de la Junta Local de Santa María y su incorporación al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

Durante la reunión, Yankel Benítez destacó la importancia de mantener una comunicación constante con la ciudadanía, ofreciendo dar seguimiento puntual a las peticiones planteadas. Como parte de los acuerdos, señaló que se establecerá una mesa de trabajo entre autoridades municipales y representantes de las colonias, con el objetivo de informar sobre los avances en el proceso y garantizar que la transición se lleve a cabo correctamente.

El funcionario explicó que la extinción de la Junta Local responde a una necesidad derivada del crecimiento urbano, pues originalmente se conformó para dar servicio a nueve colonias; sin embargo, con los años se fueron adhiriendo más colonias, y al día de hoy son más de cien las que dependen de este organismo, el cual ya está rebasado en su capacidad, por lo que el municipio necesita administrar esa zona tan amplia, para poder dar un mejor servicio a las familias que viven ahí.

Agregó que el proceso legal de extinción, similar a una liquidación, contempla la revisión de obligaciones y adeudos, para después realizar la entrega formal al OOAPAS. Destacó que los lineamientos para la entrega-recepción ya fueron aprobados en la última sesión de Cabildo, lo que permitirá avanzar hacia la conclusión del proceso.

Finalmente, el Secretario del Ayuntamiento, reafirmó la disposición del Gobierno de Morelia para trabajar de la mano con la ciudadanía en soluciones que fortalezcan los servicios públicos, y hacer de nuestro municipio el mejor lugar para vivir.