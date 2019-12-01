Yankel Benítez dialoga con jóvenes universitarios sobre participación ciudadana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 15:55:09

Morelia, Michoacán; 26 de marzo de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, encabezó el evento: Diálogos Universitarios, en coordinación con el Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM), cuyo objetivo es promover la participación activa de las y los jóvenes en la democracia local, fortaleciendo su vínculo con las colonias de la capital michoacana.

Durante estos encuentros, el encargado de la política interna del Ayuntamiento, comentó que estudiantes universitarios y jóvenes morelianos dialogaron de manera directa sobre temas prioritarios, como la participación ciudadana y el papel de la juventud en la toma de decisiones del gobierno municipal.

Yankel Benítez reconoció que el Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) que encabeza Elvia Loreto Mendoza Gómez, ha sido un aliado estratégico en esta iniciativa, facilitando la participación de jóvenes de diversas instituciones.

Agregó que los diálogos han permitido identificar necesidades locales y generar compromisos concretos para impulsar proyectos liderados por la juventud, a través del diálogo franco y sin filtros.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de Morelia que encabeza el Presidente Alfonso Martínez Alcázar, de abrir canales permanentes de comunicación y participación ciudadana, especialmente con las nuevas generaciones.