Yankel Benítez da bienvenida al Primer Encuentro Regional de Actualización para Magistrados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 16:13:45

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, dio la bienvenida al Primer Encuentro Regional de Actualización para Magistrados, que reúne a especialistas de México, España, Argentina, Uruguay y Perú en la capital michoacana.

El encargado de la política interna del municipio recalcó que la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es apoyar los grandes eventos que tienen lugar en la ciudad y respaldar el fortalecimiento del estado.

“Morelia se honra en ser sede de este encuentro porque somos una ciudad que cree en la legalidad, en la coordinación institucional y en la necesidad de tribunales fuertes. Una ciudad que entiende que, cuando los contrapesos funcionan, la democracia respira”, expresó Yankel Benítez.

En presencia de autoridades estatales, municipales y magistrados de la región, Yankel Benítez hizo un llamado para que este encuentro se traduzca en nuevas prácticas y mejores criterios en beneficio de la ciudadanía.

Con la convicción de que una justicia accesible, ética y moderna es indispensable para proteger los derechos de la ciudadanía, Morelia sigue avanzando en ser la mejor ciudad para vivir, concluyó el secretario del Ayuntamiento.