Yankel Benítez da bienvenida al Primer Encuentro Regional de Actualización para Magistrados

Yankel Benítez da bienvenida al Primer Encuentro Regional de Actualización para Magistrados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 16:13:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, dio la bienvenida al Primer Encuentro Regional de Actualización para Magistrados, que reúne a especialistas de México, España, Argentina, Uruguay y Perú en la capital michoacana. 

El encargado de la política interna del municipio recalcó que la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es apoyar los grandes eventos que tienen lugar en la ciudad y respaldar el fortalecimiento del estado. 

“Morelia se honra en ser sede de este encuentro porque somos una ciudad que cree en la legalidad, en la coordinación institucional y en la necesidad de tribunales fuertes. Una ciudad que entiende que, cuando los contrapesos funcionan, la democracia respira”, expresó Yankel Benítez. 

En presencia de autoridades estatales, municipales y magistrados de la región, Yankel Benítez hizo un llamado para que este encuentro se traduzca en nuevas prácticas y mejores criterios en beneficio de la ciudadanía.  

Con la convicción de que una justicia accesible, ética y moderna es indispensable para proteger los derechos de la ciudadanía, Morelia sigue avanzando en ser la mejor ciudad para vivir, concluyó el secretario del Ayuntamiento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia y Erongarícuaro, Michoacán detienen a cuatro y aseguran 38 dosis de estupefacientes en las últimas horas
Michoacán con 180 detenidos por extorsión en cuatro meses: SSPC
Logra GC de Michoacán la liberación de carreteras tras sostener diálogo con comuneros, quienes exigían justicia por el fallecimiento de una joven de Santa Fe de la Laguna
Tras choques armados despliegan helicóptero artillado en límites de Apatzingán con Aguililla, Michoacán 
Más información de la categoria
Tras choques armados despliegan helicóptero artillado en límites de Apatzingán con Aguililla, Michoacán 
Quitan la vida a excandidato de la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Veracruz
FGR busca evitar que Javier Duarte salga de prisión por buena conducta; este miércoles la audiencia
Chocan militares y célula armada en fuertes enfrentamientos en límites de Aguililla y Apatzingán, Michoacán
Comentarios