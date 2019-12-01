Yankel Benítez da bienvenida a jóvenes del Servicio Militar Nacional en Morelia

Yankel Benítez da bienvenida a jóvenes del Servicio Militar Nacional en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 16:27:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 28 de Febrero de 2026.– En representación del Ayuntamiento de Morelia, el secretario, Yankel Benítez Silva, asistió a la ceremonia de bienvenida del Servicio Militar Nacional (SMN), realizada en las instalaciones de la 21a. Zona Militar, donde dio inicio formal el periodo de adiestramiento para remisos y la clase 2007.

Durante el acto oficial, autoridades civiles y militares destacaron la importancia de esta etapa formativa, que fortalece valores como la disciplina, la responsabilidad y el servicio a la nación entre las y los jóvenes morelianos. 

La ceremonia fue encabezada por el Coronel Demian Yamil Mayoral Ojeda, Comandante del 12º Batallón de Infantería para Morelia. En el acto oficial también estuvieron presentes el Comandante Isaac Olguín Guerrero, Comisario Regional de la región Morelia de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y la Comandante Anabel Rubira Vidrio, Coordinadora General Operativa de Policía Morelia.

Con su presencia, el Gobierno de Morelia que encabeza el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente con las fuerzas armadas y corporaciones de seguridad, en programas que contribuyen a la formación de ciudadanía y al fortalecimiento institucional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Habitantes de Aguililla realizan procesión para pedir por la paz tras recientes hechos de violencia
Exceso de velocidad causó la salida de camino y volcadura de un tráiler en el Norponiente, Querétaro
Plan Michoacán: La sangría en Uruapan deja 25 homicidios en febrero
Cae contador de ex director de Pemex en sexenio de Enrique Peña Nieto; lo acusan de fraude fiscal millonario
Más información de la categoria
Plan Michoacán: La sangría en Uruapan deja 25 homicidios en febrero
Autoridades confirman entrega de restos de “El Mencho”
Líderes mundiales condenan ofensiva de EEUU e Israel contra Irán; potencias llaman a Consejo de seguridad de la ONU
Al menos 51 niñas pierden la vida en ataque israelí contra escuela en Irán
Comentarios