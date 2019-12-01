Yankel Benítez consolida diálogo con autoridades de Chiquimitío

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 15:34:12

Morelia, Michoacán; 23 de agosto de 2025.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, se reunió con autoridades del ejido y tenencia de Chiquimitío, para fortalecer los lazos de comunicación y seguir trabajando juntos en el desarrollo de la zona rural de Morelia.

Al respecto, el encargado de la política interna de Morelia, comentó que la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es precisa en el sentido de mantener diálogo permanente con las tenencias y comunidades.

Yankel Benítez resaltó que a través de la Secretaría del Ayuntamiento se trabaja permanentemente en las gestiones referentes al desarrollo social, las cuales son atendidas puntualmente por las diferentes áreas de la administración.

Señaló que esta inercia de coordinación cercana es el sello del Gobierno Municipal, ya que a través de diálogo y la atención directa es como se construye la mejor ciudad para vivir.