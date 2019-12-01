Dictan sentencia de 16 años de prisión a Lorenzo Antonio “N”; culpable de abuso sexual en contra de una menor de edad

Zapopan, Jalisco, a 15 de septiembre de 2025.- Luego de que un hombre, el cual fue identificado como Lorenzo Antonio “N”, fuera señalado por haber abusado de un menor de edad en el municipio de Zapopan, el día de hoy fue sentenciado a 16 años de prisión.

Sobre el hecho se informó que la víctima, la cual es una niña, conoció a su agresor en una fiesta familiar que tuvo en la Colonia Atemajac del Valle, en Zapopan, indicando que el día de la celebración, el hoy sentenciado comenzó a hablarle a la víctima, para así poder obtener su número telefónico, mismo que la víctima intercambio con el agresor.

Tiempo después, el agresor contacto a su víctima, esto con el motivo de citarla en un domicilio, donde abusó sexualmente de ella en distintas ocasiones.

Tras una investigación profunda y especializada en el caso y con las pruebas suficientes presentadas por el personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, se logró demostrar la culpabilidad de Lorenzo Antonio “N”, en los delitos de abuso sexual, y así, fue condenado a 16 años de prisión.