Yankel Benítez afianza proyectos para Lomas de La Aldea

Yankel Benítez afianza proyectos para Lomas de La Aldea
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 09:23:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 22 de octubre de 2025.- Cumpliendo las instrucciones del presidente Alfonso Martínez Alcázar, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, regresó a la colonia Lomas de La Aldea para informar a los colonos y afianzar los proyectos de obras y acciones que el Gobierno Municipal emprende en el lugar. 

Tras un caluroso recibimiento de los vecinos y el encargado del orden, Yankel Benítez dio revisión a los proyectos de la zona, como son el mejoramiento de algunas calles, el aplanado para un área deportiva y necesidades en cuanto a infraestructura de drenaje.

En dichas labores el secretario estuvo acompañado de los habitantes de la zona, así como personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm) y la Secretaría de Obras Públicas, refrendando así que la colaboración entre ciudadanía y autoridades da mejores resultados para Morelia.

El encargado de la política interna del municipio anunció que seguirá cercano a Lomas de La Aldea y atento a las acciones que aquí se emprenderán, porque de esta forma se cumple la instrucción del alcalde Alfonso Martínez para construir en Morelia el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Blindaje Morelia: Aprehenden a presunta vendedora de estupefacientes
Identifican a víctimas mortales del choque en la de Occidente
Abandonan cadáver y mensaje dirigido a "Chucho" Rangel, polémico mando policiaco de Apatzingán, Michoacán 
Abaten a líder criminal y capturan a 6 presuntos miembros de célula delincuencial, en Culiacán, Sinaloa
Más información de la categoria
Diputados abandonan Sesión Solemne en Apatzingán en protesta de violencia en Michoacán
Abandonan cadáver y mensaje dirigido a "Chucho" Rangel, polémico mando policiaco de Apatzingán, Michoacán 
Abaten a líder criminal y capturan a 6 presuntos miembros de célula delincuencial, en Culiacán, Sinaloa
Aumenta a 32 número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa
Comentarios