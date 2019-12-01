Yankel Benítez afianza diálogo con comerciantes de Morelia

Yankel Benítez afianza diálogo con comerciantes de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 09:45:54
Morelia, Michoacán; a 11 de noviembre de 2025.- En seguimiento a los principios de orden, limpieza y seguridad que impulsa la administración municipal encabezada por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con las Organizaciones Unidas de Tianguis “29 de Abril”, que agrupan a 15 uniones y representan 68 puntos de venta en el municipio.

Durante el encuentro, Yankel Benítez refrendó el compromiso del presidente Alfonso Martínez por mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, que escuche a todos los sectores, impulse el crecimiento económico local y garantice el cumplimiento de la normatividad, en beneficio de las y los morelianos.

El encargado de la política interna del Ayuntamiento agradeció el interés y la colaboración de las agrupaciones por trabajar de manera coordinada para mejorar las condiciones en que se desarrollan los espacios comerciales, contribuyendo así al bienestar común y a una ciudad más ordenada.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia ratifica su compromiso de seguir construyendo una ciudad con más oportunidades, orden y desarrollo, para que Morelia sea el mejor lugar para vivir.

