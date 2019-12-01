Yankel Benítez acompaña regularización de colonia Ríos Mexicanos en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 10:22:25

Morelia, Michoacán; 10 de marzo de 2026.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, encabezó una reunión entre diversas dependencias del Gobierno Municipal y la mesa directiva de la colonia Ríos Mexicanos, para continuar acompañando su proceso de regularización.

En conjunto con personal de Orden Urbano, Protección Civil y el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), el encargado de la política interna del municipio dio revisión a los avances para dotación de servicios y ordenamiento de zonas cercanas.

Todo lo anterior, con la premisa de que la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, está comprometida con el desarrollo ordenado de nuestra ciudad.

Esta labor es por la certeza sobre su patrimonio y el ordenamiento urbano, pero sobre todo es por la tranquilidad y seguridad de las familias de la zona, recalcó Yankel Benítez.

Finalmente, señaló que las dependencias del Gobierno Municipal trabajan coordinadas para continuar este proceso de cerca de las familias de Ríos Mexicanos y con el fin de seguir construyendo la mejor ciudad para vivir.