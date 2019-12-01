Yankel Benítez acompaña a vecinos de colonia Ríos Mexicanos en gestiones ante CFE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 16:40:44

Morelia, Michoacán; 09 de agosto de 2025.- En la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, hay una encomienda permanente por escuchar y atender a los ciudadanos, por ello, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, continúa acompañando a los vecinos de Ríos Mexicanos en sus gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Después de haber sostenido previas reuniones para conocer las necesidades de los colonos e iniciar las gestiones para regularizar el servicio eléctrico por parte de la Comisión que compete al ámbito federal, el secretario del ayuntamiento continúa dando seguimiento a este importante tema.

Acompañado de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, el secretario Yankel encabezó una asamblea informativa para que los vecinos conozcan los avances en la regularización de este servicio.

De esta manera, refrendó que en la administración de Alfonso Martínez la instrucción del presidente es escuchar a los morelianos y caminar junto a ellos para dar continuidad a sus peticiones, en el objetivo de crear el mejor lugar para vivir.