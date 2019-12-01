Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre del 2026.- Jesús Zambrano Grijalva, exdirigente nacional del PRD, afirmó que a Octavio Ocampo Córdova, diputado local y entonces líder estatal del partido, participó en las decisiones para formar alianzas electorales con el PAN y el PRI. También le recordó que acompañó las denuncias presentadas por el PRD sobre la presunta intervención del crimen organizado en los comicios de 2021.

“Por supuesto que él era aquí el dirigente principal del PRD en Michoacán y a todos ellos los consultamos; todos ellos formaron parte de las decisiones que a nivel nacional tomamos para ir en esa alianza y él estuvo de acuerdo”, declaró Jesús Zambrano.

El exdirigente recordó que, en 2021, el PRD presentó ante autoridades electorales y tribunales señalamientos sobre la actuación del crimen organizado en Michoacán. Aseguró que aportaron testimonios de representantes de casilla y que se anularon cientos de casillas. “Ellos lo firmaron, ellos acompañaron esta denuncia”, dijo.

En referencia a la alianza del PRD con Morena, Zambrano Grijalva cuestionó que ahora argumenten que buscan la unidad de las izquierdas.

"Y ahora resulta que son ellos la cabeza de este disque movimiento para acercarse a Morena desde el lado de las izquierdas. Insisto, ahí no hay nada de izquierda" apuntó en entrevista en la capital michoacana.