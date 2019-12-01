¡Ya no es suficiente! Carta de no antecedentes penales no frena la interferencia ilícita; Urge Toño Carreño blindaje electoral

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 17:03:23

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- La Carta de Antecedentes Penales para evitar la incursión del crimen organizado en procesos electorales "ya no es suficiente", sentenció el Diputado Toño Carreño Sosa, de Movimiento Ciudadano. El legislador hizo un llamado a las autoridades para actuar con mayor profundidad, instando al Poder Ejecutivo Estatal y al Legislativo a generar mecanismos más robustos para blindar las elecciones.

Carreño Sosa indicó que la carta, no ha logrado frenar la interferencia ilícita en las contiendas.

El diputado elevó la discusión al plantear la posibilidad de implementar la nulidad de una elección como sanción extrema ante la violencia política dirigida a los contendientes.

"Porque no hablamos de la nulidad de una elección cuando haya el homicidio de algún candidato directo y eso te permita que donde hubo vestigios de incursión del crimen organizado haya nulidad de elección, estas son las cuestiones que tendríamos que estar revisando", apuntó.

Con esta postura, Carreño Sosa sugiere que las consecuencias por la interferencia criminal deben ser más severas que la simple exclusión de candidatos con antecedentes, proponiendo que la violencia directa contra aspirantes sea un factor determinante para anular la votación en las zonas afectadas.