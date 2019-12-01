Ya están en marcha los trabajos de construcción de la nueva Unidad Deportiva de la UAQ: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, 14 de enero del 2026.- Con una inversión de 25 millones pesos, presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, informó que ya se encuentran en marcha los trabajos de construcción de la nueva Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Campus Aeropuerto.

Explicó que este será un espacio que dará servicio a la comunidad estudiantil y que también estará abierto para todas y todos los queretanos.

“Es así como le invertimos al deporte, le invertimos a los jóvenes, a la educación, a las familias, porque estamos invirtiendo el dinero de obra pública en pura obra social, en las obras que a ti te son útiles, que tú necesitas y que mejoran la calidad de vida de la gente, así como estamos poniendo orden con cercanía, pero también cumpliendo compromisos y dando resultados”.

Destacó que esta unidad deportiva responde a una demanda real de infraestructura deportiva en la zona, particularmente para disciplinas como el flag fútbol o tochito, al contemplar en su primera etapa dos canchas especializadas para esta actividad, además de una cancha de fútbol 7 y dos canchas de pádel, lo que ampliará las opciones para la práctica deportiva y la convivencia familiar.

Refirió que la primera etapa de la unidad deportiva de la UAQ Campus Aeropuerto se desarrolla en un predio de aproximadamente 84 mil metros cuadrados y presenta un avance del 47 por ciento. La obra inició el 29 de octubre de 2025 y se prevé su conclusión el 3 de febrero de 2026, lo que permitirá que este nuevo espacio público entre en operación en los primeros meses del año para beneficiar a miles de queretanas y queretanos.