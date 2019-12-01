Ya están disponibles los resultados 2026 de Vivienda para el Bienestar en Michoacán

Morelia, Michoacán de Ocampo, 21 de octubre de 2026.- La Delegación de la Secretaría de Bienestar en Michoacán informa que ya se encuentran disponibles los resultados de la convocatoria 2026 del programa Vivienda para el Bienestar, a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) del Gobierno de México.

El delegado Roberto Pantoja Arzola dio a conocer que en esta fase del programa participaron habitantes de 12 municipios de la entidad: Angamacutiro, Áporo, Aquila, Chilchota, Cuitzeo, Huandacareo, Huiramba, Pátzcuaro, Peribán, Sahuayo, Tacámbaro y Vista Hermosa.

Todas las personas que realizaron su registro en los módulos oficiales pueden verificar si continúan dentro del proceso de selección de beneficiarios siguiendo estos pasos: ingresar al portal oficial: pvb.conavi.gob.mx, seleccionar la opción “Estatus de registro”, capturar su CURP o el folio asignado durante su registro.

Las personas solicitantes que cumplan con los criterios de elegibilidad - entre ellos no contar con Infonavit o Fovissste-, avanzarán a la siguiente etapa de sorteos. Las fechas, sedes y horarios correspondientes a dicha fase se darán a conocer próximamente a través de los canales oficiales de la Conavi (viviendabienestar.gob.mx/ - facebook.com/ConaviMexico), en coordinación con Bienestar (facebook.com/bienestarmich).