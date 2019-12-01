¡Ya está lista la tirolesa de la laguna de Chandio!: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 18:12:04

Apatzingán, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- El parque ecoturístico que se está construyendo en la laguna de Chandio está prácticamente concluido y con ello la tirolesa que tendrá este espacio natural, ubicado en Apatzingán, el corazón de Tierra Caliente, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En el último recorrido de supervisión de la obra, la funcionaria estatal revisó el montaje del equipamiento y áreas del parque ecoturístico, donde además se habilitará un sendero seguro y puente, así como guía podotáctil, canchas de básquet, quioscos, foro de eventos y juegos infantiles.

“El parque ecoturístico en la laguna de Chandio se encuentra prácticamente concluido y muy pronto las y los habitantes podrán gozar de un espacio recreativo que tendrá de todo, incluso tirolesa”, dijo durante el recorrido de supervisión, donde estuvo acompañada por la presidenta de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, y el regidor Hugo Molina.

Gladyz Butanda informó que se espera que este espacio recreativo se habilite en la primera semana de febrero, a fin de acondicionar una zona natural para el disfrute de la ciudadanía terracalenteña.

Cabe mencionar que este proyecto ecoturístico se financió con una bolsa de 39 millones 399 mil 068 pesos y beneficiará a por lo menos 118 mil 330 habitantes de Apatzingán y municipios aledaños.