¡Ya casi están listos los nuevos autobuses de Uruapan!: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 10:06:16

Uruapan, Michoacán, 1 de diciembre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, supervisó el equipamiento de los autobuses con que se renovará el transporte público en Uruapan.

En la supervisión, donde estuvo acompañada por la titular del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán, María Elena Huerta Moctezuma, la arquitecta Gladyz Butanda adelantó que en próximos días el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hará entrega de las primeras unidades.

“Uruapan será el primer municipio en contar con un sistema integrado de transporte, porque además de tener un teleférico, tendrá unidades de transporte público acordes a las necesidades y demandas de las y los uruapenses, en apego a los lineamientos que dicta la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado”, dijo.

Finalmente, mencionó que el equipamiento de las primeras unidades que serán renovadas se completó en un 100 por ciento, por lo que en breve las y los uruapenses gozarán de un servicio de transporte eficiente, ecológico y por demás cómodo.