¡Ya casi están listos los nuevos autobuses de Uruapan!: Gladyz Butanda

¡Ya casi están listos los nuevos autobuses de Uruapan!: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 10:06:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 1 de diciembre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, supervisó el equipamiento de los autobuses con que se renovará el transporte público en Uruapan.

En la supervisión, donde estuvo acompañada por la titular del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán, María Elena Huerta Moctezuma, la arquitecta Gladyz Butanda adelantó que en próximos días el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hará entrega de las primeras unidades. 

“Uruapan será el primer municipio en contar con un sistema integrado de transporte, porque además de tener un teleférico, tendrá unidades de transporte público acordes a las necesidades y demandas de las y los uruapenses, en apego a los lineamientos que dicta la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado”, dijo. 

Finalmente, mencionó que el equipamiento de las primeras unidades que serán renovadas se completó en un 100 por ciento, por lo que en breve las y los uruapenses gozarán de un servicio de transporte eficiente, ecológico y por demás cómodo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Recuperan más de mil 800 toneladas de autopartes robadas en CDMX
Choque de motocicletas deja dos heridos en Uruapan, Michoacán
Hallan cadáver calcinado en Contepec, Michoacán 
Alumna de secundaria ataca con arma blanca a una de sus compañeras en Sonora
Más información de la categoria
Noviembre, el mes con menos homicidios dolosos en los últimos 10 años en Michoacán: Bedolla
Alumna de secundaria ataca con arma blanca a una de sus compañeras en Sonora
Golpe a célula criminal en Juchitán: detienen a presunto generador de violencia y aseguran arsenal en cateo coordinado
Grecia Quiroz regresa al lugar donde asesinaron a Carlos Manzo; promete "no fallar"
Comentarios