Xóchitl Ruiz reconoce ampliación del área de urgencias del IMSS y pide no bajar la guardia y mejorar servicios

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2026.- Tras la inauguración de la ampliación de la sala de urgencias del Hospital General Regional Morelia-Charo del IMSS, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, reconoció los avances y esfuerzos que se están realizando y llamó a continuar fortaleciendo las acciones para garantizar una atención digna y de calidad para las y los derechohabientes.

La legisladora destacó que esta obra representa un avance importante, particularmente porque surgió a partir de una denuncia ciudadana y hoy se convierte en una realidad, lo que demuestra que escuchar a la población y dar seguimiento a sus necesidades puede traducirse en soluciones concretas para mejorar los servicios de salud.

Xóchitl Ruiz González señaló que ahora es fundamental que la nueva área sea equipada y puesta en funcionamiento con todo lo necesario para brindar atención adecuada a quienes acuden a este hospital, al tiempo que reconoció la suma de esfuerzos para mejorar la infraestructura y avanzar hacia un trato más digno y humano para pacientes y familiares.

La diputada mantiene una postura crítica y colaborativa hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social, atendiendo las demandas que la ciudadanía le ha planteado en materia de atención médica, abasto de medicamentos e infraestructura hospitalaria. En este sentido, consideró positivo que se registren avances, aunque también recordó que existen pendientes que requieren atención.

Entre ellos se encuentran el abastecimiento de medicamentos, la mejora de la sala de espera y otras necesidades que han sido señaladas por pacientes y familiares, por lo que sostuvo que los avances deben ir acompañados de acciones para resolver aquello que todavía hace falta.

La salud no puede esperar, por lo que continuará trabajando desde el Congreso del Estado y dando seguimiento a las demandas ciudadanas para que las necesidades planteadas ante las instituciones puedan convertirse en soluciones concretas.