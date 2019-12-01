Xóchitl Ruíz González exige esclarecimiento y justicia por el homicidio de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y su hija

Michoacán, Morelia, a 23 de enero 2026.- Desde la Comisión de Derechos Humanos de la LXXVI Legislatura Local, la diputada Xóchitl Ruíz González condenó enérgicamente el homicidio de Anayeli N. y Víctor Manuel N., intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y trabajadores del Congreso del Estado, así como de su hija menor de edad, una familia trabajadora y honesta cuyo asesinato ha causado profunda consternación.

La legisladora expresó que se trata de un crimen que lastima gravemente a la sociedad y que no puede quedar en la impunidad, al tratarse de personas comprometidas con la inclusión, el acceso a derechos de la comunidad sorda y el servicio público, además de la pérdida irreparable de una niña.

Xóchitl Ruíz González señaló que los hechos, ocurridos en la localidad de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, representan una situación de extrema gravedad que exige a las autoridades actuar con responsabilidad, sensibilidad y pleno apego a los principios de derechos humanos y de protección prioritaria de la niñez.

Ante estos acontecimientos, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo una investigación diligente, objetiva y transparente, que permita el esclarecimiento total de los hechos, el deslinde de responsabilidades y la aplicación de justicia conforme a la ley, sin tolerar la impunidad.

Asimismo, destacó la importancia de que las indagatorias contemplen todas las líneas de investigación posibles, a fin de garantizar verdad y certeza a sus familiares y a la sociedad.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado expresó su solidaridad con la familia, amistades, la comunidad sorda, las y los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y con la sociedad michoacana, reiterando que desde el Poder Legislativo se dará seguimiento puntual al actuar de las autoridades para garantizar verdad, esclarecimiento y justicia, así como la reparación integral del daño.