Xóchitl Ruiz González convoca a participar en la Colecta Teletón 2025 y reconoce labor del CRIT Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 19:46:45

Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de recaudar fondos que permitan mejorar la vida de niñas y niños con discapacidad, la diputada Xóchitl Ruiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura Local, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la Colecta Teletón 2025.

Durante su participación, la legisladora reconoció el compromiso de Tatiana Cruz, directora del CRIT Michoacán, por liderar esfuerzos que brindan atención especializada y transforman la vida de cientos de familias en la entidad.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado subrayó: “Teletón no solo es una colecta, es una causa que une y nos enseña que hasta el gesto más pequeño puede transformar el futuro de una niña o un niño. Te invito a sumarte, porque cada peso cuenta y cada vida vale”.

El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT) inició formalmente la colecta Teletón 2025 con la distribución de 3 mil 82 alcancías en todo el estado, para recaudar fondos desde hoy y hasta el 11 de octubre de 2025.

Xóchitl Ruiz destacó la relevancia de los centros de rehabilitación, que no solo ofrecen terapias y atención especializada, sino que también cambian vidas, brindando oportunidades de inclusión, desarrollo y bienestar a los niños y niñas con discapacidad.

“Cada aportación suma, cada esfuerzo cuenta, y lo más importante, cada niño y niña beneficiado recibe la oportunidad de alcanzar su máximo potencial”, afirmó la diputada, motivando a la sociedad michoacana a unirse a esta noble causa.

La legisladora también resaltó que iniciativas como Teletón fortalecen la conciencia social, fomentan la solidaridad y demuestran que la unión de todos puede generar impacto real y positivo en la vida de quienes más lo necesitan.