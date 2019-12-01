Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2026.- La voz de las y los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) será escuchada y llevada ante las autoridades correspondientes, aseguró la diputada local Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, quien anunció que solicitará una nueva reunión con el delegado del Instituto para exigir respuestas claras y soluciones ante las reiteradas quejas por la falta de medicamentos.

La legisladora informó que ha leído puntualmente los comentarios e inconformidades de personas que, pese a seguir el procedimiento para gestionar sus medicamentos, continúan sin recibirlos, situación que representa una preocupación para las familias que dependen de estos tratamientos.

Señaló que no basta con escuchar las denuncias que la ciudadanía comparte en redes sociales, sino que es necesario llevarlas directamente ante las autoridades del IMSS para conocer qué está ocurriendo, dar seguimiento a cada problemática y obtener respuestas oportunas.

Por ello, adelantó que buscará una reunión de trabajo con el delegado del Seguro Social en Michoacán, a fin de exponer las inconformidades ciudadanas y solicitar información puntual sobre las causas del desabasto, así como las medidas que se implementarán para garantizar el suministro de medicamentos.

Asimismo reiteró que las personas que han compartido sus experiencias y dificultades tienen derecho a ser escuchadas y recibir atención, por lo que dará seguimiento a sus planteamientos hasta obtener respuestas de las autoridades responsables.

Finalmente, sostuvo que el acceso a los medicamentos es indispensable para garantizar el derecho a la salud y que las instituciones deben responder a las necesidades de la población. “La salud no puede esperar”.