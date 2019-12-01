Walter López califica de “burla” observaciones a la Ley de Identidad de Género en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre de 2026.- Como "una burla" calificaron integrantes de diversos colectivos, las "observaciones" hechas por el titular del Ejecutivo a la Ley de Identidad de Género y solicitaron que se regresen a Mesa Directiva, afirmó Walter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. Recriminaron procesar observaciones del Ejecutivo que consideran meras "correcciones de forma".

"Puntos, comas, cuestiones de ortografía no valen para hacer observaciones, que quede claro. Y aquí exhorto al diputado Guillermo Vega, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a que lea ese documento y lo regrese a la presidencia de la Mesa Directiva".

Recordó que, tras años de resistencia en el Congreso local, donde el tema acumuló varios periodos en la "congeladora", la LXI Legislatura logró avalar el dictamen en comisiones y posteriormente en el Pleno con votaciones mayoritarias de 14 y 15 votos.

Sin embargo, dijo, el proyecto enfrentó el veto del Poder Ejecutivo, derivando en una serie de observaciones que los colectivos y sus equipos jurídicos consideran improcedentes para modificar el fondo de un derecho humano constitucional amparado en el libre desarrollo de la personalidad.

“Querétaro se mantiene entre los últimos estados del país que continúan negando el acceso a este derecho por la vía administrativa a las poblaciones trans y no binarias”.

Cuestionó el rol de legisladores como la diputada Adriana de Meza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, dentro del proceso de análisis, advirtiendo que el análisis de observaciones de forma únicamente dilata una discusión que ya fue refrendada democráticamente por la representación popular en dos ocasiones dentro del recinto legislativo.

Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador de la bancada de Morena, advirtió que buscará que las observaciones presentadas por el Ejecutivo respecto al dictamen de la denominada Ley de Identidad de Género sean analizadas en comisiones unidas.

Señaló cuestiones de ortografía no valen como una observación y advirtieron que no se permitirá la regresión de derechos humanos.

Flanqueado por los diputados Tovar Saavedra, María Blanca Flor Benítez Estrada, Claudia Díaz Gayou, María Georgina Guzmán Álvarez, Edgar Inunza Ballesteros, Ulises Gómez de la Rosa, Homero Barrera McDonald, Eric Silva Hernández; así como de Santiago Nieto Castillo, asesor en temas jurídicos y legislativos García Pérez aclaró que derivado de las observaciones, el dictamen se elaboró conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que en su artículo 88, dijo, les permite presentar un proyecto alternativo, el cual mencionó, bastaba con la mayoría de votos de los integrantes de la Legislatura, pues se habían considerado y contemplado en él, las observaciones que en su momento presentó el Ejecutivo al primer dictamen, por lo que no vieron ninguna condición jurídica para que pudiera ser observado de nueva cuenta; no obstante, las observaciones ingresaron el pasado 22 de septiembre al Poder Legislativo.



“El estatus de esto actualmente es, que regresó, ahora la turnaron a Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y veremos qué procede; no dejo de lado el señalar que la forma de observar este dictamen aprobado en el pleno, pues al no ser formalmente un documento de fondo jurídico, pueda tener alguna posibilidad de que haya alguna alternativa jurisdiccional para combatirlo; no lo dejo de lado, pero por lo pronto, en lo que toca estrictamente a lo legislativo, se encuentra de nuevo en la comisión que originalmente falló un dictamen 2 a uno, que también nos preguntaríamos entonces, ya a esta altura y con todas estas correcciones, pues sería ilógico que no lo volviera a aprobar cuando lo toquen en la comisión, pero pues siempre está la posibilidad de congelarlo y de nunca subirlo al orden del día de los asuntos a tratar en comisión”.

“Ese es el estatus de esta iniciativa y que no nos daremos por vencidos para que pueda llegar a ser ley vigente en el estado de Querétaro, conforme, no solamente a derechos que han sido reconocidos internacionalmente, nacionalmente, sino derechos que han sido reconocidos en diferentes disputas que se han llevado a la Corte, que la Corte pues tiene un fallo que es muy claro con respecto a que debe ser un procedimiento administrativo y no judicial”.

La diputada Claudia Díaz Gayou expresó que, como representantes del pueblo, darán la batalla y la lucha para que en el Congreso del Estado logren tener una Ley de Identidad, para garantizar los derechos humanos y su progresividad, por lo hizo un llamado a los colectivos y fuerzas sociales a manifestarse públicamente.

“Tenemos que organizarnos, exigir, manifestar y luchar por los derechos humanos, los derechos progresistas aquí en el estado de Querétaro; así que yo estoy a puertas abiertas cuando nos digan que tengamos que hacer la manifestación que se requiere, vámonos a Palacio de Gobierno, vamos a presionar al gobernador a que ya deje de estar haciendo estas trampas jurídicas, vamos a luchar nosotros en lo jurídico, pero también necesitamos el esfuerzo social porque solamente así la presión social es como se hace este movimiento y cómo defendemos los derechos porque históricamente así han sido reconocidos”.

El diputado Homero Barrera McDonald puntualizó que, como integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, manifestó que es una burla a su soberanía, que en la primera vez en que recibieron el mal llamado veto, se haya externado el tema sobre el cambio de sexo de los menores de edad; además de que aunque se tomaron en cuenta estas primeras observaciones, hoy de nueva cuenta el dictamen sea devuelto y vuelven a citar el mismo argumento.

“No es justo que se burlen así de esta soberanía, somos un poder independiente, no estamos subordinados y nunca lo hemos estado al Ejecutivo, y lo que queremos es transparencia, lo que queremos es veracidad y lo que queremos es congruencia, porque si nosotros aquí estamos siendo congruentes votando una ley que permite a los mayores de edad ir a realizar un trámite administrativo, no es posible que se burlen de nosotros vetando una ley diciendo que nosotros votamos otra cosa distinta. Entonces nada más pedirle a la Legislatura que haya transparencia, que haya congruencia, porque nosotros hemos sido muy serios desde la cuarta transformación, votando derechos”.