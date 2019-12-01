Vuelca automóvil en Ejército Mexicano, en El Marqués, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 16:11:27

El Marqués, Querétaro, 7 de octubre de 2026.- Una persona con heridas leves e importantes daños materiales, fue el saldo que dejó la volcadura de un auto, la cual se registró, la tarde de este miércoles en Ejército Mexicano.

El aparente exceso de velocidad, fue lo que ocasionó que perdiera el control del auto, el cual volcó y quedó con los neumáticos arriba.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que, rápidamente al lugar, se movilizaron analistas de Protección Civil de El Marqués, para los primeros auxilios.

Una vez en la zona, valoraron al conductor y único ocupante, y tras su revisión, se determinó que no requería traslado a un hospital.