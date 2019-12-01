Voy Contigo es una estrategia para acercarse a usuarios de Qrobus: Cuanalo

Querétaro, Querétaro, 20 de agosto del 2025.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, indicó que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Qrobus se mantiene como uno de los sistemas con mayor crecimiento de pasajeros en el país, por lo que presentó el programa Voy Contigo, el cual tiene como objetivo escuchar de primera mano a las y los usuarios para detectar sus principales necesidades y mejorar el servicio.

"Hemos estado muy cercanos con los ciudadanos, pero creo que es momento de poder intensificar también este ejercicio debido al volumen y a el alza del volumen de usuarios que vamos a tener. Entonces, estamos tomando cuatro medidas que vamos a implementar, la primera se llama En ruta Qrobus, Manejando Qrobus, Qrobus en tu colonia y Tarifa Unidos que ha sido un programa muy exitoso", destacó.

Mencionó que en la estrategia En ruta Qrobus se realizarán recorridos en 122 rutas y estaciones, se escuchará a las y los usuarios, se brindará información general sobre el sistema, se supervisarán rutas, se trabajará en la saturación de las unidades, habrá revisión de frecuencias y se promocionará la Tarifa Unidos. Mientras que, en Manejando Qrobus enfatizó que, una vez al mes,personalmente manejará un autobús con la intención de empatizar con la labor diaria de los operadores e identificar las condiciones reales de las rutas y las vialidades.

Explicó que en cuanto a Qrobus en tu colonia, realizará recorridos en la Zona Metropolitana para compartir información con las y los usuarios, escuchará propuestas y/o sugerencias sobre el servicio y se promoverán los beneficios de Qrobus. Respecto a Tarifa Unidos señaló que, se visitarán escuelas y universidades, se abordará el programa en grupos de adultos mayores, habrá un acercamiento con personal de sectores que prestan un servicio a la comunidad y se orientará a las personas para afiliarse y obtener su tarifa preferente más baja de todo el país.

Asimismo, comentó que se dará inicio a la segunda etapa de +Qrobus para atender la necesidad de traslado de las y los nuevos usuarios que se suman al sistema, por ello implementarán nuevas Rutas Rápidas, Rutas Exprés y Rutas Cortas, con lo que se reducirán los tiempos de recorrido y la saturación de los autobuses hasta en un 20 por ciento.

Reiteró que en septiembre del presente año se lanzará la app QroTaxi y el taxímetro digital, ambos integrados en la app Qrobus, garantizando accesibilidad, transparencia y tarifas justas en el servicio, coadyuvando así a la modernización e inclusión en las diferentes alternativas de movilidad para las familias queretanas.