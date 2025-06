Votos nulos no invalidan elección judicial: IEM

Morelia, Michoacán, a 6 de junio del 2025.-A unas horas de que prácticamente concluya el cómputo de actas por parte del Instituto Electoral de Michoacán, el número de votos nulos e inutilizados, no tiene impacto en los resultados de la elección del pasado 1 de junio, indicó Ignacio Hurtado Gómez, presidente del organismo.

Detalló que en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial son 340 mil votos nulos, preliminarmente, y de recuadros no utilizados,190 mil.

Hurtado Gómez comentó que se encuentran a pocas horas de concluir con el cómputo, y en la siguiente semana se efectuará la entrega de constancias de mayoría.

"En el caso números redondos y preliminares para las magistraturas penales estamos hablando prácticamente de unos 550 mil votos nulos y de recuadros no utilizados entre 380 mil aproximadamente y de las magistraturas civil, de la región Apatzingán son como 12 mil votos nulos y 6 mil no utilizados, La Piedad, 25 mil nulos y 7 mil no utilizados, Lázaro Cárdenas, 8 mil nulos y los no utilizados, Morelia, son 80 mil y 28 mil para una sala y 70 mil y 20 mil para otra sala en preliminares y en números redondos", señaló en entrevista el presidente del IEM.

En cuanto el avance de cómputo indicó que es del 99.80 por ciento.