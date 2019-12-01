Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 15:49:41

Uruapan, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- Del 11 al 18 de noviembre, el teleférico de Uruapan registró una afluencia de 133 mil personas, quienes en el marco del Buen Fin aprovecharon el servicio gratuito implementado durante este periodo para apoyar la economía de las familias y fortalecer el comercio local, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

La titular de la dependencia, María Elena Huerta Moctezuma, destacó que la promoción, que incluyó ampliar el servicio hasta la 01:00 horas de viernes a domingo, facilitó los traslados de los habitantes de Uruapan por la ciudad. Esto permitió a la población realizar compras, aprovechar las ofertas de temporada y reducir sus gastos de transporte.

Las estaciones con mayor afluencia fueron la 1 (Hospital Regional), 2 (Aeropuerto), 5 (Centro) y 6 (Parque Nacional), puntos estratégicos rodeados de comercios y servicios locales que concentraron gran parte de la actividad.

Asimismo, la funcionaria estatal precisó que con estas medidas el teleférico de Uruapan reafirma su compromiso de brindar un transporte accesible y eficiente que impulse la movilidad urbana y el dinamismo económico y comercial del municipio.