”Volarán” primeras 40 cabinas del teleférico de Uruapan: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 14:38:05
Uruapan, Michoacán, 8 de enero de 2026.- Con las pruebas del teleférico, que iniciarán en el presente mes de enero, comenzarán a circular por aire las primeras 40 cabinas de este medio de transporte en Uruapan. Estos equipos corresponden al primer bucle del sistema, según informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Lo anterior se dio a conocer tras una reunión de trabajo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y directivos de las empresas Doppelmayr y Grupo Indi, encargadas de la obra. Durante el encuentro, el mandatario estatal confirmó que en enero arrancarán formalmente las pruebas electromecánicas del sistema.

Al respecto, Gladyz Butanda subrayó que con el inicio de este proceso comienza también la certificación del teleférico, que correrá a cargo de la empresa europea Tüv Süd, una de las dos certificadoras que existen en el mundo. 

Este proceso, explicó la arquitecta, durará alrededor de 45 días y deberá realizarse de manera anual, a fin de garantizar la seguridad de las y los usuarios de este nuevo sistema de transporte aéreo.

