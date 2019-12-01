Volarán cabinas en Uruapan previo a inicio de pruebas: Gladyz Butanda 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 19:14:46

Uruapan, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- Este martes se apreciarán por aire tres cabinas del teleférico de Uruapan para calibrar el sistema electromecánico, previo al inicio del periodo de pruebas de este nuevo medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La arquitecta explicó que este procedimiento electromecánico permitirá regular la circulación de las unidades antes de que comiencen formalmente los recorridos de prueba por la Perla del Cupatitzio.

“En esta semana iniciarán las pruebas, pero antes se realizarán algunos ajustes electromecánicos para poder proceder a la circulación de cabinas con peso inducido”, precisó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.

Las primeras pruebas del teleférico de Uruapan iniciarán con 40 cabinas, de acuerdo con Gladyz Butanda, quien refirió que con el inicio de este proceso comienza también la certificación del transporte, que correrá a cargo de la empresa europea Tüv Süd, una de las dos certificadoras que existen en el mundo.

Este proceso, explicó la arquitecta, durará alrededor de 45 días y deberá realizarse de manera anual, a fin de garantizar la seguridad de las y los usuarios de este nuevo sistema de transporte aéreo.