¡Voces de mujeres periodistas se reunirán en México!

Querétaro, Querétaro, a 3 de noviembre 2026.- Con la intención de tejer redes de colaboración, analizar los desafíos globales de la labor informativa y blindar el ejercicio periodístico ante las nuevas formas de censura, este 4 y 5 de noviembre, la Ciudad de México se convierte en el epicentro del debate al albergar el primer Encuentro Internacional de Medios Feministas.

A través de un comunicado se supo que la iniciativa es impulsada de manera conjunta por Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Fundación Heinrich Böll, reúne a periodistas, defensoras y comunicadoras provenientes de distintas latitudes para trazar la ruta del periodismo con perspectiva de género.

Durante las jornadas de trabajo, que tienen como sede el Centro Cultural, las mesas de diálogo y los talleres prácticos se centran en ejes prioritarios para la profesión como lo es la discusión sobre los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres al ejercer el periodismo en contextos de alta vulnerabilidad; análisis sobre el uso de tecnologías, el impacto de la inteligencia artificial en la agresión sistemática contra comunicadoras y herramientas de defensa en la red y una revisión histórica de los avances del periodismo feminista a un siglo de su impulso, así como la urgencia de transformar las estructuras editoriales tradicionales de los medios de comunicación.

Además de los talleres de capacitación y los espacios de intercambio de experiencias editoriales, el programa contempla actividades enfocadas en la memoria pública.

Como parte de la agenda, las participantes realizarán un recorrido por diversos antimonumentos en la capital del país, espacios emblemáticos que simbolizan la exigencia de justicia y la lucha de los movimientos sociales de mujeres en México.

Este encuentro histórico busca consolidar un frente común que no solo documente las violencias estructurales, sino que proponga alternativas éticas y de autoprotección para sostener un periodismo libre, crítico y feminista frente al panorama político, económico y tecnológico actual.