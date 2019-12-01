Vocación de servicio regirá el trabajo del GPPRD, remarca Conrado Paz al iniciar Segundo Año Legislativo

Morelia, Michoacán, lunes 15 de septiembre 2025.- Con el compromiso de legislar con responsabilidad social y direccionar la toma de decisiones a favor de las y los michoacanos, el diputado del Distrito 14 de Uruapan Norte, Conrado Paz Torres, habló en representación del Grupo Parlamentario del PRD en la primera sesión del Segundo Año Legislativo, celebrada durante la madrugada de este lunes en el Congreso del Estado.

Ante los presentes, Paz Torres hizo énfasis en la vocación de servicio que regirá las labores del Grupo Parlamentario del PRD, así como la cercanía con la gente y la convicción de que legislar debe ser una herramienta para transformar las vidas de las y los michoacanos, encontrando en las coincidencias los puentes necesarios para seguir haciendo comunidad.

"Junto con mis compañeros Brissa Arroyo y Octavio Ocampo, vamos a legislar con responsabilidad y sentido social; con la firme convicción de que el poder deberá ejercerse para servir, no para imponer, honrando la palabra, pues a través de ella se encuentran las coincidencias que abren caminos y construyen puentes", resaltó el diputado por Uruapan.

A sus compañeros legisladores, pidió que se aperturen los debates y que en cada acción emprendida, se cumplan los compromisos y se honre la palabra dada, pues quienes no cumplen con ésta, pierden la credibilidad y el imprescindible respeto que se necesita al interior de este Poder para lograr avanzar y construir acuerdos que representen la verdadera voluntad del pueblo michoacano.

Finalmente, Conrado Paz Torres expresó sus deseos de que esta Legislatura reafirme su compromiso con la ciudadanía, trabajando con vocación de servicio y buscando los consensos necesarios para que Michoacán alcance la paz y el progreso que tanto anhela su gente.