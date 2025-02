Vizarrón no genera una contribución económica significativa: Astrid Ortega, edil de Cadereyta de Montes

Ezequiel Montes, Querétaro, a 31 de enero de 2025.- No existe un riesgo un riesgo de que las contribuciones disminuyan si la comunidad de Vizarrón se independiza de la cabecera municipal pues no generan una contribución económica significativa para el municipio, afirmó Astrid Ortega Vázquez, alcaldesa de Cadereyta de Montes.



“No hay un riesgo, en realidad pizarrón y las otras cinco delegaciones que están contempladas dentro proyecto de municipalización no generan una contribución significativa, digámoslo así para nuestro municipio, dado que, por ejemplo, en el tema del predial casi todo es ejido y el 80 por ciento del territorio que se estaría municipalizando se conforma por ejidos o comunidades agrarias que no pagan predial, entonces no es un tema de dinero financiero”.



De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Vizarrón tiene 2 mil 513 habitantes.



Ortega Vázquez refirió que, este tema de la municipalización que están solicitando, es más un tema de identidad por lo que tienen todo el derecho y la legitimidad de realizar esta solicitud de independencia.



“Yo como portavoz o líder de este proyecto de Gobierno, estoy siempre a favor de las causas de la gente y justamente para no equivocarnos es que nosotros estamos impulsando el que se lleve a cabo una consulta ciudadana, a mí me queda claro que en Vizarrón la gente quiere llevar a cabo la independencia y lo que queremos es tener claridad de las otras cinco delegaciones”.



Recordó que las otras delegaciones que se estarían sumando a esta solicitud de independencia son Maconí, La Esperanza, El Aguacate e Higuerillas. “Es difícil solicitar una consulta cuando desconocemos cuál es la iniciativa que se presentó (…) en cuanto la publicaron (la iniciativa) nosotros empezamos a hacer este documento que vamos a ingresar al IEEQ para solicitar la consulta sobre ese tema”.



Aclaró que existe una limitante que es que si se pide una consulta ya no podíamos solicitar otra y actualmente en el municipio existen dos temas para consultarle a la población; una es la independencia de Vizarrón y el otro es la municipalización del servicio del agua.



“Entonces estamos un poco en conflicto por saber cuál es el más urgente pues solo se puede hacer una consulta al año, entonces tenemos que priorizar una de las dos y esto dependerá del mayor beneficio de la población, es decir, de poder beneficiar a la mayoría”.