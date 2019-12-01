Vivir en Querétaro es distinto y distinguible: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la toma de protesta del nuevo presidente de la Asociación de Hoteles Boutique del Estado, Miguel Ángel Feregrino Feregrino, a quien invitó a seguir fortaleciendo los lazos para que las y los turistas sigan eligiendo a Querétaro como su destino, esto gracias al clima que aquí se tiene.

“Querétaro viene trabajando bien desde hace varios años y en gran parte es a las y los empresarios que siguen creyendo en este gran estado (…) Querétaro tiene muchos valores agregados, si ustedes van y se dan una vuelta por otras partes del país, se pueden dar cuenta de lo distinto y distinguible que es vivir en Querétaro, pasear y sentirse seguro en Querétaro”, manifestó.

En su oportunidad, el nuevo presidente de la Asociación de Hoteles Boutique del Estado, agradeció a las y los usuarios por la confianza que han depositado para hospedarse en estos espacios, principalmente dijo, provenientes de Ciudad de México y de la misma entidad; asimismo se comprometió a seguir trabajando de la mano con las autoridades estatales a favor del turismo.

Del mismo modo, el presidente saliente, Isaac Dehesa Brito, reconoció el impulso que se le ha dado al turismo en Querétaro y llamó a Miguel Ángel Feregrino a mantener ese trabajo al frente de la Asociación, para consolidar más a la entidad en la materia, así como a los Hoteles Boutique queretanos, los cuales dijo, siguen en crecimiento y llamó a las y los nuevos inversionistas a acercarse para afiliarse a este gremio.