¿Vives en Michoacán y te gusta crear videos? ¡Esta convocatoria es para ti!

¿Vives en Michoacán y te gusta crear videos? ¡Esta convocatoria es para ti!
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 19:00:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.- La Secretaría de Gobierno, a través del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coepredv), en conjunto con nueve instituciones públicas, lanzaron la convocatoria para la quinta edición del Concurso de Cineminuto, Cortometraje y TikTok "Visibilizando la Discriminación".

La directora general del Coepredv, Nohemí Hinojosa Castillejo, señaló la importancia de que participen en este concurso para ayudar a visibilizar la discriminación y contribuir en las acciones por la igualdad en Michoacán.

Podrá participar cualquier persona que viva en la entidad, y que cuente con un teléfono celular para grabar. Se premiará a los primeros lugares de cada categoría con 10 mil pesos y un equipo de cómputo, a los segundos lugares con 8 mil pesos un equipo de cómputo, y los terceros lugares con 5 mil pesos y una tablet.

Las bases del concurso pueden consultarse en el siguiente enlace https://drive.google.com/file/d/1Kd9naHhdexRC_YSnIYgoz92FtgkACrM-/view?usp=sharing

La fecha límite para presentar propuestas es el 30 de abril en el siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbldQyNUDvvCDCxgkApwGpeAJaxzvczY055ipTkFBimh3Bag/viewform?usp=header

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia La Isla de Uruapan, Michoacán
Abandonan motocicletas con arma y estupefaciente tras operativo de la Guardia Nacional en Uruapan, Michoacán 
Fallece conductor al volcar con su camioneta en Uruapan, Michoacán 
FGR investiga asalto armado a tractocamión en la carretera La Piedad –Yurécuaro, en límites de Michoacán con Jalisco 
Más información de la categoria
Arrastra exalcalde de Turicato señalamientos por vínculos con Jalisco: Ahora es diputado de Michoacán y su esposa Alcaldesa
Confirman la detección de dos casos de gusano barrenador en humanos en Guerrero
Son 5 las michoacanas reconocidas en la Guía México Gastronómico 2026: Sectur
Resulta ileso el alcade de Zacualpan, Veracruz, durante ataque armado
Comentarios