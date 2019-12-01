Visita de Sheinbaum impulsará programas sociales y el Plan Michoacán: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 10:54:22
Morelia, Michoacán, 5 de febrero de 2026.- Con la visita que realizará mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al estado, los Programas del Bienestar que apoyan directamente a más de un millón 294 mil michoacanos, se verán impulsados, así como las acciones establecidas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“En materia de seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura y desarrollo social, Michoacán vive una verdadera transformación, donde la administración estatal se ha visto respaldada de manera directa por la presidenta y su gabinete”, resaltó el mandatario.

Detalló que la entidad construye obra pública como nunca y ejecuta una estrategia enfocada al desarrollo económico, como es el caso del Parque Industrial Bajío, una pieza clave para la atracción de inversión, lo cual ha sido posible gracias a la visión de Sheinbaum Pardo.

Ramírez Bedolla manifestó que estos avances son resultado de la alineación de objetivos entre el estado y la mandataria federal, quien de forma decidida consolida un esquema de trabajo puntual en la entidad.

