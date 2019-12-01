Visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Michoacán, respalda su compromiso con los pueblos purépechas: Ernesto Núñez 

Morelia, Michoacán, a 3 de julio de 2026. – El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar destacó la relevancia de la gira de trabajo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará este fin de semana en el estado, la cual incluirá un recorrido por comunidades de la región purépecha.

Núñez Aguilar calificó la visita presidencial como un hecho histórico que reafirma el compromiso de la Cuarta Transformación con los pueblos originarios y con el desarrollo incluyente de las zonas más vulnerables del estado.

“La presencia de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en tierras purépechas no es casualidad. Es una muestra clara de que la 4T llegó para quedarse y para atender de manera directa a quienes históricamente han sido marginados. Desde Michoacán refrendamos nuestro apoyo a su proyecto y celebramos que ponga la mirada en nuestras comunidades indígenas”, declaró Núñez Aguilar.

El líder ecologista destacó que la visita de la mandataria federal a los pueblos purépechas envía un mensaje contundente de que el apoyo al sector indígena es una prioridad en la agenda nacional, y reconoció que este tipo de giras permiten estrechar la coordinación entre la Federación y el estado para impulsar proyectos productivos, caminos rurales y programas de bienestar.

“Los pueblos purépechas tienen una riqueza cultural, artesanal y productiva inmensa, pero han enfrentado décadas de abandono. Por eso, vemos con muy buenos ojos que la presidenta Sheinbaum los visite personalmente, escuche sus demandas y lleve propuestas concretas. Esa es la esencia del humanismo mexicano que encabeza”, puntualizó.

Asimismo, Núñez Aguilar subrayó que el proyecto “Michoacán Competitivo” que él impulsa va de la mano con la visión federal, al contemplar ejes como el desarrollo sustentable, el fortalecimiento de la infraestructura y el respeto a las tradiciones de los pueblos originarios.

“La Cuarta Transformación no puede entenderse sin los pueblos indígenas. Por eso, desde mi trinchera, pongo a disposición de la presidenta todo el trabajo que hemos realizado en la región purépecha y reitero mi compromiso para que los beneficios de este gobierno lleguen a cada rincón de Michoacán”, añadió.

El dirigente estatal del PVEM hizo un llamado a recibir a la presidenta con los brazos abiertos y a aprovechar esta visita para consolidar alianzas que se traduzcan en más obras, empleo y bienestar para las familias michoacanas.

Finalmente, Ernesto Núñez Aguilar refrendó su coincidencia con la Cuarta Transformación y su disposición a seguir trabajando de manera coordinada con el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, para que Michoacán siga avanzando rumbo a un futuro más justo y competitivo.