Violencia de género, un tema de urgencia en la agenda gubernamental: Diana Espinoza

Violencia de género, un tema de urgencia en la agenda gubernamental: Diana Espinoza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 19:28:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- La violencia de género no es un asunto ajeno, por lo que se deben visibilizar los actos que denigran a las mujeres, en todas las esferas de la sociedad, para atenderlos y atacarlos, consideró la diputada local, Diana Mariel Espinoza Mercado.

En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, la legisladora integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo  (PT), refrendó el compromiso por legislar en favor de las niñas, niños y mujeres michoacanas, para combatir este tema de salud pública.

“La violencia no es un concepto; es una fractura que atraviesa vidas, proyectos y sueños. En Michoacán, como en todo México, esta lucha no es simbólica: es urgente. Y desde este Poder Legislativo tenemos la responsabilidad, pero sobre todo el compromiso moral, de no permitir que ninguna mujer viva con miedo, de no permitir que ninguna niña crezca creyendo que la violencia es normal, inevitable o merecida”, expresó.

Señaló que la violencia contra las mujeres es un tema que debe atenderse con urgencia, “inaplazable para el estado”.

“Hoy reafirmamos que ni una más, ni una menos, no es una consigna: es una obligación del Estado mexicano, y este Congreso va a cumplirla”,mencionó.

La diputada asistió al evento conmemorativo al Día Naranja, desde donde reiteró que su trabajo estará enfocado en iniciativas que permitan a todas y todos los michoacanos, vivir en un estado seguro, donde se garantice el respeto pleno a los derechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae en operativo federal “El Rayo”, presunto jefe de una célula de Jalisco en Playa del Carmen y Tulum, Quintana Roo; su hermano Erwin había sido capturado días antes
Aarón Refugio Ramírez Vargas asume como encargado del Despacho de la Policía Auxiliar en Michoacán
Detienen a feminicida de la colonia Colinas de Santa Cruz en el municipio de Querétaro
Localizan a persona sin vida al interior del bordo Grande en Colón, Querétaro
Más información de la categoria
Hipocresía en el Congreso del Estado de Michoacán al celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mientras hay agresiones internas: Itzé Camacho
Aarón Refugio Ramírez Vargas asume como encargado del Despacho de la Policía Auxiliar en Michoacán
Luis Navarro sería candidato por Morelia en 2027, apunta Massive Caller
Diálogo con transportistas y campesinos a nivel federal permitirá avanzar en la atención a sus demandas: Raúl Zepeda
Comentarios