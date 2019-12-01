Violencia de género, un tema de urgencia en la agenda gubernamental: Diana Espinoza

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- La violencia de género no es un asunto ajeno, por lo que se deben visibilizar los actos que denigran a las mujeres, en todas las esferas de la sociedad, para atenderlos y atacarlos, consideró la diputada local, Diana Mariel Espinoza Mercado.

En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, la legisladora integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), refrendó el compromiso por legislar en favor de las niñas, niños y mujeres michoacanas, para combatir este tema de salud pública.

“La violencia no es un concepto; es una fractura que atraviesa vidas, proyectos y sueños. En Michoacán, como en todo México, esta lucha no es simbólica: es urgente. Y desde este Poder Legislativo tenemos la responsabilidad, pero sobre todo el compromiso moral, de no permitir que ninguna mujer viva con miedo, de no permitir que ninguna niña crezca creyendo que la violencia es normal, inevitable o merecida”, expresó.

Señaló que la violencia contra las mujeres es un tema que debe atenderse con urgencia, “inaplazable para el estado”.

“Hoy reafirmamos que ni una más, ni una menos, no es una consigna: es una obligación del Estado mexicano, y este Congreso va a cumplirla”,mencionó.

La diputada asistió al evento conmemorativo al Día Naranja, desde donde reiteró que su trabajo estará enfocado en iniciativas que permitan a todas y todos los michoacanos, vivir en un estado seguro, donde se garantice el respeto pleno a los derechos.