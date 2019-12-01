Villa Morelos mantiene vivas sus tradiciones con posadas llenas de fe y unidad: Julio César Conejo Alejos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 17:02:21

Villa Morelos, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.– Con cantos, recorridos tradicionales y la participación activa de las familias, las posadas tradicionales se viven en Morelos como espacios de encuentro que fortalecen la unidad entre familias, impulsan la convivencia y preservan las costumbres que dan identidad al municipio durante la temporada decembrina.

El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, señaló que estas celebraciones religiosas permiten a la ciudadanía reencontrarse, agradecer por lo recibido durante el año y renovar la esperanza que distingue a estas fechas significativas para las familias.

Indicó que la alta asistencia registrada en cada posada refleja el interés y compromiso de la población por mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad del municipio.

“Las posadas son una expresión de fe, pero también un momento para convivir en familia y como comunidad. En Morelos seguimos compartiendo nuestras tradiciones con respeto, devoción y gratitud”, expresó el edil.

Julio César Conejo Alejos agregó que, con el acompañamiento del Ayuntamiento, las festividades se desarrollan en un ambiente de orden, armonía y convivencia sana, permitiendo que personas de todas las edades disfruten plenamente de estas celebraciones.

El alcalde reconoció a las familias, comunidades y todas y todos los participantes que hacen posible estas posadas, y reiteró que su gobierno continuará respaldando acciones que fortalezcan las tradiciones, los valores y la cohesión social que distinguen a Morelos.

El presidente municipal en movimiento, señaló que su administración está apoyando en todo estas actividades, coordinado y sumado, y resaltó la gran afluencia y participación de las familias.