Víctor Manríquez reconoce el liderazgo de las mujeres en la 4ª edición del torneo nacional “La Voz de las Mujeres” realizado en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 22:16:26

Uruapan, Michoacán, a 24 de octubre de 2026.- El impulsar espacios donde las mujeres defiendan sus ideas, fortalezcan su liderazgo y participen activamente en la vida pública es fundamental para construir una sociedad más participativa, afirmó Víctor Manríquez González, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, al acompañar la cuarta edición del Torneo de Oratoria y Debate “La Voz de las Mujeres”.

Por primera vez, este encuentro nacional salió de la Ciudad de México para realizarse en Uruapan, los días 24 y 25 de octubre, reuniendo a participantes de distintos puntos del país y de Michoacán para compartir argumentos, experiencias y propuestas a través de la palabra.

Víctor Manríquez González reconoció el trabajo de Jimena Berthely Durruty por impulsar esta iniciativa, así como la colaboración de todas las personas que hicieron posible esta edición, que abre espacios para el intercambio de ideas y el desarrollo de nuevas generaciones de mujeres líderes.

Asimismo, felicitó a cada una de las participantes por asumir el reto de tomar la tribuna, expresar sus convicciones y defender sus planteamientos con preparación, talento y determinación.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano destacó la importancia de respaldar iniciativas que promuevan la participación de las mujeres y fortalezcan su presencia en los espacios de deliberación pública, porque una sociedad que escucha distintas voces también amplía sus posibilidades de construir soluciones.

Con este encuentro, Uruapan se convierte en punto de reunión para mujeres que demuestran que las ideas tienen fuerza y que la palabra puede abrir caminos para nuevas oportunidades.

“El futuro se escribe con la voz, el talento y la participación de las mujeres”, recalcó Víctor Manríquez tras reiterar el compromiso de la Fuerza Naranja con las mujeres y seguir impulsando acciones que promuevan sus derechos y desarrollo pleno.