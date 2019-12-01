Víctor Manríquez plantea incrementar presupuesto 2026 para rescatar al campo michoacano

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2025.- Ante la crisis que vive el campo es necesario que desde todas las trincheras se apoye con mayor presupuesto e impulsarlo con políticas públicas efectivas, subrayó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, quien acompañó al Frente Amplio para la Defensa del Campo Michoacano a una reunión en el Congreso del Estado.

El líder estatal naranja e eiteró que el trabajo de las y los productores es la base que sostiene a Michoacán y que hoy enfrenta una situación crítica que debe ser atendida con urgencia.

En el encuentro con las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso, expresó la necesidad de escuchar de frente a los sectores productivos y construir soluciones reales para fortalecer la actividad agrícola, frutícola y pecuaria en la entidad.

“El campo atraviesa una difícil situación y requiere del apoyo de todos. Escuchar directamente a nuestras productoras y productores te recuerda por qué vale la pena seguir, porque su trabajo sostiene a Michoacán, y aquí estamos de su lado”, afirmó.

El coordinador estatal señaló que en los próximos días iniciará en el Congreso del Estado la discusión del paquete económico 2026 para Michoacán, por lo que adelantó que Movimiento Ciudadano presentará un planteamiento firme, que es incrementar y blindar los recursos destinados al campo, garantizando que sean ejercidos con transparencia y sin intermediarios.

Víctor Manríquez subrayó que el sector agroalimentario es motor económico del estado y generador de miles de empleos, por lo que resulta fundamental que en el presupuesto se prioricen programas de apoyo, infraestructura, tecnificación, financiamiento y acompañamiento técnico.

Finalmente, reiteró que Movimiento Ciudadano continuará acompañando las causas del campo y exigirá que el presupuesto 2026 responda a la realidad que viven quienes producen alimentos y sostienen la economía local. “No vamos a permitir que la voz del campo se minimice, es momento de respaldarlo con hechos y con recursos, y nuestros diputados naranjas desde el Congreso respaldarán a las y los trabajadores del campo”.