Víctor Manríquez: MC enfocado en afiliación y comités, no en alianzas con otros partidos políticos 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 17:53:44

Morelia, Michoacán, a 30 de agosto de 2025.- Movimiento Ciudadano no está preocupado por hacer alianzas con otros partidos políticos rumbo al 2027, aseguró Víctor Manríquez, líder estatal de MC.

El ex edil de Uruapan señaló que, por el momento, son otras las actividades en las que están enfocados, como la afiliación y conformación de los comités locales.

Consideró que Movimiento Ciudadano es atractivo para partidos como Acción Nacional, debido a que son el instituto político que más ha crecido.

"No estamos preocupados por una alianza; hoy nosotros estamos preocupados por trabajar de manera interna... Tenemos un proyecto propio y cada partido trae su ruta, y nosotros traemos un proyecto propio. Somos el partido que más creció y rebasamos a los partidos tradicionales, rebasamos a los partidos que van en diferentes alianzas", comentó el ex diputado local, quien recordó que es a nivel nacional donde se toman las decisiones de alianzas.

Víctor Manríquez indicó que es con los perfiles ciudadanos con quienes han logrado votaciones históricas.

Cuestionado sobre si ha tenido encuentros con dirigentes de otros partidos en Michoacán, dijo que existe buena comunicación con ellos como políticos, pero formalmente no tienen relación ni buscan reunirse con ellos para alianzas.