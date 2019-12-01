Identifican a migrante asesinado por el ICE en Chicago, EEUU: era de Michoacán y trabajaba como cocinero

Illinois, EEUU, a 12 de septiembre de 2025.- La comunidad migrante en Estados Unidos y México vive momentos de indignación y tristeza tras confirmarse la identidad del mexicano que perdió la vida a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en un suburbio al norte de Chicago.

Se trataba de Silverio Villegas González, de 38 años, originario de Michoacán y dedicado al oficio de cocinero. El hecho ocurrió durante un operativo de arresto que terminó en tragedia, luego de que agentes de ICE abrieran fuego contra él tras un intento de detención.

El Consulado General de México en Chicago confirmó la muerte y señaló que ya ha establecido contacto con la familia del connacional para ofrecer asistencia consular, además de exigir a las autoridades estadounidenses un informe detallado sobre las circunstancias del incidente.

De acuerdo con la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Silverio habría desobedecido órdenes de los agentes e intentado huir en su vehículo, embistiendo a un oficial, quien resultó herido. Bajo ese argumento, uno de los agentes disparó en varias ocasiones, provocando la muerte del michoacano.

Sin embargo, la familia y organizaciones defensoras de migrantes han puesto en duda la narrativa oficial, reclamando que este tipo de operativos suelen estar marcados por el uso excesivo de la fuerza contra indocumentados.

