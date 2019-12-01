Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2026.- Con el propósito de llevar abrigo, alegría y apoyo a quienes más lo necesitan durante esta temporada decembrina, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, convocó a la ciudadanía a sumarse a la colecta de cobijas, ropa, juguetes, pañales y alimentos no perecederos, organizada por el partido y la Delegación Estatal de Activismo.

Víctor Manríquez destacó que la solidaridad debe traducirse en acciones concretas, especialmente en estas fechas, cuando una muestra de generosidad puede hacer una gran diferencia en la vida de muchas familias.

Señaló que desde Movimiento Ciudadano se busca fortalecer la participación ciudadana y construir una sociedad más sensible, empática y comprometida con quienes enfrentan mayores necesidades.

La recepción de donaciones se realizará del 25 de noviembre al 17 de diciembre en Casa Ciudadana, ubicada en el bulevar García de León número 934, colonia Nueva Chapultepec, en Morelia. Se recibirán cobijas, ropa y juguetes nuevos o seminuevos, siempre que se encuentren en buenas condiciones y limpios, además de pañales y alimentos no perecederos.

Asimismo, informó que la repartición de los apoyos se llevará a cabo del 18 al 20 de diciembre, con el objetivo de que las donaciones lleguen a personas y familias que requieren respaldo durante esta temporada. La iniciativa busca convertir la participación de la sociedad en un apoyo directo para quienes más lo necesitan.

“En Movimiento Ciudadano creemos que las causas se demuestran con hechos y que la solidaridad no debe quedarse solamente en palabras. Cada cobija, cada juguete, cada prenda y cada alimento que podamos compartir puede convertirse en una sonrisa y en una esperanza para alguien más. Los invito a sumarse, porque cuando la ciudadanía se une, podemos hacer que esta Navidad llegue con más alegría a muchos hogares de Michoacán”, expresó Víctor Manuel Manríquez González.