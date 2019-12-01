Víctor Manríquez inaugura la Casa Naranja en Purépero y llama a construir un nuevo rumbo para el municipio

Purépero, Michoacán, a 15 de noviembre del 2025.- Con un llamado a la participación activa y a la construcción colectiva de un mejor futuro, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, encabezó la inauguración de la Casa Naranja en Purépero, un espacio que busca convertirse en el punto de encuentro para la ciudadanía que desea involucrarse en el desarrollo de su municipio.

En un evento que reunió a liderazgos, activistas y familias, el líder estatal naranja destacó que la Casa Naranja nace con la misión de abrir las puertas a todas y todos los ciudadanos, ya que el cambio no ocurre por inercia, “si esperamos a que las cosas cambien solas, nada cambia, por eso hoy damos este paso, para organizarnos, para escucharnos y para trabajar juntos”.

El dirigente estatal señaló que el proyecto responde a la necesidad de contar con espacios donde la comunidad pueda dialogar, proponer y actuar. “Aquí venimos a construir acuerdos, a formar liderazgos y a impulsar iniciativas ciudadanas que realmente atiendan las necesidades de Purépero y de la gente.

La Fuerza Naranja, dijo, cree en las y los ciudadanos y esta Casa es prueba de ello”, afirmó.

Víctor Manríquez resaltó que Purépero es un municipio con un gran potencial social y económico, pero que requiere mayor impulso desde la participación ciudadana por lo que, la nueva Casa Naranja será un centro de organización territorial y un lugar para desarrollar proyectos ciudadanos, cursos, talleres y acciones que fortalezcan el tejido social.

Durante la inauguración, reiteró que Movimiento Ciudadano apuesta por una política distinta, cercana, transparente y enfocada en resultados. “Aquí venimos a trabajar en equipo, a sumar esfuerzos y a demostrar que cuando la gente decide involucrarse, se pueden lograr grandes cosas”, enfatizó.

Finalmente destacó a las y los liderazgos de este municipio, quienes están comprometidos con un verdadero cambio y luchan con las y los ciudadanos para buscar nuevas alternativas.