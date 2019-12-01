Víctor Manríquez fortalece el diálogo y la coordinación de Movimiento Ciudadano en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2026.- Con reuniones de trabajo y diálogo con distintos actores, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Manríquez González, sostuvo encuentros con el doctor Román Acosta Rosales, médico militar; Carlos Herrera Tello, delegado nacional del partido en Michoacán, y Agustín Torres Sandoval, presidente municipal de Aporo, con el propósito de intercambiar ideas, definir ruta y abordar los retos y proyectos que vienen para la entidad.

Durante su reunión con el doctor Román Acosta Rosales, Manríquez González compartió una conversación sobre la situación actual y los desafíos que enfrenta Michoacán, particularmente Morelia, al señalar que vienen tiempos interesantes para la capital y que el diálogo es importante para analizar los escenarios y las oportunidades que se presentan.

En el encuentro con Carlos Herrera Tello, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, abordaron los próximos pasos del movimiento y las acciones para fortalecer la presencia de la Fuerza Naranja en las distintas regiones del estado, con énfasis en el trabajo en equipo y la coordinación entre sus integrantes.

Asimismo, se reunió con el presidente municipal de Aporo, Agustín Torres Sandoval, con quien intercambió puntos de vista sobre el trabajo municipal y la construcción de acciones en beneficio de la población.

El dirigente estatal destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con los alcaldes emanados de Movimiento Ciudadano para compartir experiencias y dar seguimiento a las necesidades de sus municipios.

Víctor Manríquez señaló que el trabajo conjunto será fundamental para los proyectos que vienen, por lo que continuará la coordinación con los gobiernos municipales de la Fuerza Naranja, así como el diálogo con distintos sectores, para definir rutas de trabajo y fortalecer la organización de Movimiento Ciudadano en Michoacán.